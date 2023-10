Stiri pe aceeasi tema

- ”La inceputul anului, au fost foarte multe medicamente care nu se gaseau pe piata, mai ales medicamente ieftine, medicamente generice. Nu se gaseau in primul rand pentru ca producatorii erau in China si India si au fost sincope in aprovizionare, nu doar in Romania, ci in toate tarile din UE. Noi ne-am…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind plata garzii pentru angajatii din domeniul sanitar. Este vorba despre indemnizatii de 500 – 1.000 de lei pentru medici specialisti si de 250 – 500 de lei pentru rezidenti. „Au fost niste precizari legate…

- Presedintele Klaus Iohannis merge la ora 15.00 la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, pentru a vizita ranitii din incendiul de la Crevedia. Vizita sefului statului la Spitalul Clinic de Urgenta din Capitala vine dupa ce in cursul diminetii i-a primit la Palatul Cotroceni pe sefii de misiuni diplomatice,…

- Un angajat al stației GPL fuma in timp ce se alimentau cisternele cu gaz petrolier lichefiat, iar in urma unor scapari de gaze ar fi inceput incendiul. Apoi au urmat exploziile, susțin surse din cadul salvatorilor. La ora 23, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca victimele exploziilor…

- Potrivit datelor oficiale transmise de Ministerul Sanatații, prețurile a circa 3.000 de medicamente, adica jumatate din numarul celor aprobate pentru utilizare in Romania, au crescut, in medie, cu circa 14%.Problema este ca tocmai cele mai ieftine medicamente, care costau sub 50 de lei, s-au scumpit…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca in domeniul sanatatii nu pot fi reduse posturi, mai ales avand in vedere ca abia au fost scoase la concurs. „Haideti sa vedem un act normativ care este consolidat. Este deocamdata o dezbatere in spatiul public. Opinia mea, cel putin daca discutam despre…