- Evaluarea pe care ministrul Sanatatii a cerut-o echipei coordonate de generalul Ionel Oprea, care a coordonat Spitalul Judetean Suceava, va include si situatia privind modul de raportare a deceselor, in conditiile in care vineri au fost anuntate sase decese produse la Suceava la inceputul lunii aprilie,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a cerut echipei care a fost coordonata de dl secretar de stat Ionel Oprea o evaluare completa a situației de la Suceava, care include și modul de raportare a deceselor.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a facut, joi, o vizita inopinata la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, unde a fost la Unitatea de Primiri Urgente si la triajul unitatii sanitare. Managerul interimar al spitalului, Daniela Marcoci, a declarat ca nu s-a intalnit cu ministrul Sanatatii, dar ca…

- "Dinamica cunoștințelor in aceasta patologie e una foarte accelerata. Aproape zilnic vedem studii noi, rezultate noi și chiar uneori apar manifestari patogenice care inițial nu au fost puse in calcul. Daca la inceput boala a fost considerata o infecție respiratorie, apoi cei care studiaza aceasta…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat in cursul zilei de joi ca l-a demis pe medicul Adrian Streinu Cercel de la conducerea comisiei științifice anti-COVID din Ministerul Sanatații. „Domnul profesor Streinu Cercel era membru al Comisiei speciale anti-COVID. Era chiar președintele comisiei.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca omenirea a plecat la lupta ”cu ceva necunoscut, ceva care se regaseste prima data in patologia umana”, o boala pentru care nu exista tratament sau vaccin si este important sa trecem peste aceasta pandemie lin, cu un varf care se atinge in timp, nu exponential.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca trebuie „sa ne obisnuim ca vom trai cu coronavirusul si in urmatorii doi ani”. „Dupa experienta pandemiei de gripa porcina din 2009, am putut vedea ca o pandemie a fost urmata de doi ani de epidemii sezoniere. Asa va fi si in acest moment. Sa ne…

- Sandoz, o divizie a Grupului Novartis in Romania (Novartis Pharma, Novartis Oncology si Sandoz) anunta astazi o donatie de 100.000 de doze de hidroxiclorochina generica, produsa de Sandoz, pentru a acoperi nevoia de tratament pentru peste 4.000 de pacienti din Romania spitalizati si diagnosticati cu…