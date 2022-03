Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca nu este nimic neobisnuit in cresterea numarului de viroze respiratorii in aceasta perioada. Acesta a mentionat ca exista un trend usor crescator in privinta COVID-19. Insa, nu este ingrijorator si nu a fost discutata in Guvern in niciun fel reintroducerea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, in aceasta dimineața, ca s-a atins indicele de refererința de sub 50% grad de ocupare al paturilor la ATI, iar in Romania vor fi relaxate restricțiile. Astfel, se va renunța la certificatul verde in centrele comerciale, iar masca nu va mai fi obligatorie…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca romanii ar putea renunța la certificat și la masca incepand din luna martie. Totul depinde, susține oficialul, de evoluția numarului de cazuri noi Covid-19. „Scaderea o sa fie la fel de repede precum creșterea. Cred ca in luna martie o sa…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat, vineri, scenariile Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) și predicțiile pentru evoluția pandemiei pana la data de 14 februarie. Potrivit acestor estimari, Romania ar putea ajunge la 76.000 de cazuri COVID/zi in prima jumatate a lunii viitoare. …

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vor merge vineri, 21 ianuarie, la Centrul de Evaluare COVID-19 organizat in cadrul Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, anunța Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presa al PSD, vizita va fi urmata…

- Oficialii Ministerului Sanatații și alți reprezentanți din Guvern discuta din nou despre masuri suplimentare anti COVID-19, in contextul apariției valului 5 pe teritoriul Romaniei. Masca textila poate fi interzisa, urmand a fi acceptate doar maști FPP2. Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, șeful DSU Raed…