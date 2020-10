Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca de saptamana viitoare, in baza unei ordonante de urgenta care este in pregatire, cazurile usoare si medii de infectari cu SARS-CoV-2, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa, sub monitorizarea medicilor de familie, cazurile…

- Nelu Tataru a declarat marti ca medicii de familie care monitorizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu vor fi cooptati si in anchetele epidemiologice care vor fi desfasurate. Ministrul Sanatatii a vorbit si despre cele 994 de cazuri noi de infectare, confirmate in ultimele 24 de ore. El…

- „S-a discutat acest lucru. Medicii de familie pot fi implicati, in acest moment, pentru cei care sunt in izolare la domiciliu, fiind cei care urmaresc acest pacient si avand legatura permanenta cu acest pacient. Toti acesti medici de familie vor fi cooptati in perioada urmatoare si in cadrul unor…