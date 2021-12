Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de romani au venit in Romania in ultimele zile, pentru a fi acasa de sarbatori. Cele mai multe persoane nu sunt vaccinate si, conform procedurilor, trebuie sa intre in carantina. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a dezvaluit ca, in weekend, aproximativ 16.000 de persoane au ajuns in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri seara ca noile masuri adoptate de autoritati vor duce la cresterea gradului de testare, care este foarte importanta in gestionarea crizei sanitare provocate de pandemie, informeaza News.ro . „A aparut o Hotarare de Guvern de curand care spune foarte…