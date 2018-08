Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, sambata, la Mamaia, ca din cauza lipsei avizelor din CSAT pe rectificarea bugetara au aparut probleme cu aprovizionarea medicamentelor și i-a transmis președintelui Klaus Iohannis ca „nu e cazul sa sacrificam vieți pentru niște orgolii", scrie Mediafax.„In…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, sambata, la Mamaia, ca din cauza lipsei avizelor din CSAT pe rectificarea bugetara au aparut probleme cu aprovizionarea medicamentelor si i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca „nu e cazul sa sacrificam vieti pentru niste orgolii".

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, "s-a facut de ras" cand a comentat cazul placutelor de inmatriculare personalizate, cu un mesaj anti-PSD, care i-au fost confiscate unui roman. "S-a facut de ras. Daca asta este nivelul la care el…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a transmis, sambata, un mesaj de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei in care da asigurari ca lupta impotriva hepatitelor virale B si C va fi continuata si multumeste asociatiilor de pacienti pentru implicarea civica si ...

- "Adunam date zilele trecute pentru acele proiecte retrospective, pentru Programul Operational Regional, putem recupera investitiile facute incepand cu 1 ianuarie 2014. Discutam cu colegul meu de la Unitatea de Implementare a Bancii Mondiale. Un pat pentru arsi, terapie intensiva, a fost achizitionat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis, saptamana trecuta, presedintelui ANAF, Ionut Misa, si ministrului Finantelor intrebarea daca "au de gand sa recupereze sutele de mii de euro de la domnul presedinte Iohannis". A doua zi, Teodorovici a spus ca presedintele Iohannis ar trebui sa…

- „Simt aceeași emoție ca aseara, a fost o emoție puternica in piața, a fost o descarcare a tuturor celor care au fost in piața. Noi am facut mitingul asta din mai multe motive, de a protesta impotriva acestui sistem odios, pe care il gesioneaza o mana de securiști, patronat de Klaus Iohannis și toți…

- Schimb de replici, miercuri seara, intre Mihai Gadea și Daniel Horodniceanu! Antena 3 a prezentat astazi informația ca DIICOT a inceput oficial ancheta penala in cazul premierului Viorica Dancila. Procurorul-șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a intervenit la Antena 3 pentru a preciza ca inca nu…