Stiri pe aceeasi tema

- Totuși, Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar putea intra pe o panta descendenta a cazurilor de COVID-19. "Este o luna de incercare, este o luna grea si daca noi, toti, vom fi parteneri pentru a respecta regulile, atunci…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se așteapta la o luna septembrie ”grea” in lupta cu pandemia de coronavirus, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar.Totuși, ministrul Sanatații ramane optimist, anunțand ca, in cazul in care vor fi respectate regulile sanitare și de distanțare…

- Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar putea intra pe o panta descendenta a cazurilor de COVID-19. "Este o luna de incercare, este o luna grea si daca noi, toti, vom fi parteneri pentru a respecta regulile, atunci…

- INSP, evaluare epidemiologica a unitatilor administrativ-teritoriale Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. În câteva zile Institutul National de Sanatate Publica va face o evaluare epidemiologica a fiecarei localitati în vederea începerii scolilor la 14 septembrie. Dupa…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca starea de alerta ar putea fi prelungita, daca așa va decide Comitetul Național pentru Situații de Urgența, care se va intruni inainte de ședința de Guvern. Starea de alerta expira in 14 august.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a aprobat, miercuri, modalitatea de aplicare a unor masuri de prevenire și limitare a imbolnavirilor cu Covid-19. Acestea se refera la carantinarea zonala sau a persoanelor, in conformitate cu noile prevederi legale aprobate prin Legea carantinei și izolarii. Astfel,…

- Romania va intra, incepand cu 16 iulie, in alte 30 de zile de stare de alerta. Executivul va adopta, miercuri, mai intai in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si mai apoi in sedinta de Guvern, Hotararea privind prelungirea starii de alerta, pe tot teritoriul Romaniei, pentru inca 30 de zile,…

- Executivul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Foto: Agerpres. Guvernul a prelungit starea de alerta cu 30 de zile. Decizia intra în vigoare de miercuri, 17 iunie, dar hotarârea merge în parlament pentru aprobare.…