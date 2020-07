Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, s-a aratat ingrijorat, duminica, la Digi 24, de numarul mare de infectari cu coronavirus raportat in ultima perioada, precizand ca, din pacate, și media de varsta a celor care au murit de Covid-19 a inceput sa scada.Astfel, conform ministrului Sanatații, printre persoanele…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca "și la noi a scazut media de varsta" a pacienților cu COVID-19. "Putem vedea decese la 30 - 35 de ani care nu aveau comorbiditați și care fac reacție de inflamație cu deces". Agresivitatea acestui virus este foarte mare, a explicat ministrul…

- Dupa mai bine de o saptamana de cand Romania a intrat in stare de alerta și a relaxat o parte dintre restricții, Nelu Tataru ii avertizeaza pe cetațeni ca pericolul nu a trecut și nu ar trebui sa „se culce pe o ureche”, scrie Antena3 . Cu toate ca au fost din ce in ce mai puține cazuri de Coronavirus…

- "87% din cazurile de deces aveau comorbiditati" Ministrul sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca 87% dintre persoanele decedate saptamâna trecuta, diagnosticate ca fiind infectate cu noul coronavirus, aveau comorbiditati. "Noi ne-am propus…

- Pentru perioada de dupa 15 mai Nelu Tataru a explicat ca statul prin ministerul de resort s-a ocupat pentru crearea unui stoc general in mediu public privat de aproaximativ 100 de milioane de masti. "S-a ajuns la cifra de 100 de milioane de masti ce vor fi distribuite oriunde este nevoie.…

- Ministrul Sanatații a fost intrebat de testarea medicamentului Remdesivir in SUA, la Spitalul Universitar din Chicago, asupra unui esantion de 125 de bolnavi diagnosticati cu COVID-19. „Am vazut si noi studiul din SUA. Sunt 125 de cazuri si doar doua decese. Urmarim sa fie acreditat in Statele Unite,…

- Lipsa izolarii voluntare in perioada sarbatorilor pascale poate duce la ridicarea numarului de infecții cu coronavirus la circa 20.000 de cazuri, iar un nou varf al epidemiei ar putea fi inregistrat in toamna acestui an, a spus, joi, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „In cazul in care vom avea o transmitere…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus este in crestere si trebuie sa ne asteptam la decese. “In conditiile in care vom avea transmitere accentuata in comunitate, putem merge si la mai multe numar de cazuri: 15.000, putem merge si spre 20.000…