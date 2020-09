Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca in prezent in in Bucuresti sunt 30 de paturi ATI pentru copii, din care patru sunt pentru nou-nascuti. La nivel national sunt in jur de 67 de paturi, alte cateva fiind "in evaluare". "Evolutia ne va arata si masurile, poate si restrictive, care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca starea copilului de 9 ani diagnosticat cu maladia Kawasaki, care a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, este stabila. Nelu Tataru a anuntat si cate paturi la Terapie Intensiva exista pentru copiii diagnosticati cu COVID-19, transmite Agerpres.Ministrul Sanatatii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca sunt 1.050 de paturi de Terapie Intensiva disponibile pentru pacientii infectati cu coronavirus, iar dintre acestea 471 sunt ocupate. 170 de pacienti sunt intubati, iar restul au diferite forme de insuficienta respiratorie. Totodata, sunt disponibile…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Noi vrem sa se inceapa un an scolar normal, fata in fata, cu un copil care sa mearga la scoala, dar daca acum o saptamana specificam ca, din cele 3.200 de localitati, 2.826 erau intr-o zona verde si atunci puteam merge la scoala cu toti copiii, trebuie sa gestionam mersul la…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca aproximativ 150 de pacienti infectati cu noul coronavirus sunt conectati la ventilatoare. "Orice caz nou la Terapie Intensiva inseamna si un pacient in stare grava. (...) Din ce avem noi in acest moment, 480 de cazuri, sa ne gandim ca in jur de 150…

- Nelu Tataru a fost in vizita la Galati, unde a vorbit despre situatia de la Spitalul Judetean din oras. Unitatea mobila de terapie intensiva a spitalului nu functioneaza la trei saptamani de cand a sosit de la Bucuresti din cauza managerilor spitalului. Citeste si: Nelu Tataru, martorul unui…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat ca s-a inceput testarea la nivel national care va arata gradul de imunizare a populatiei la infectia cu noul coronavirus, urmand ca rezultatele sa vina in septembrie. The post Ministrul Sanatații anunța inceperea testarii COVID-19 la nivel national. Rezultatele,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara ca a inceput testarea la nivel national care va arata gradul de imunizare a populatiei la infectia cu SARS-CoV-2, urmand ca rezultatele sa vina in toamna, potrivit Agerpres. "A inceput acel test de seroprevalenta si au inceput recoltarile de…