Stiri pe aceeasi tema

- "Ne gandim, la nivelul ministerului, ca atunci cand spitalele de suport vor avea o capacitate, sa spunem, la jumatate, cazurile usoare si medii sau cele asimptomatice sa mearga catre domiciliu, dar printr-un punct tampon. Mentionam ca asteptam si momentul cand vom putea ca pe cei din carantina sa ii…

- "Ne gandim la nivelul ministerului ca, atunci cand spitalele de suport sa aiba o capacitate sa spunem la jumatate, cazurile usoare si medii sau cele asimptomatice sa mearga catre domiciliu, dar printr-un punct tampon. Mentionam ca asteptam si momentul cand vom putea pe cei din carantina sa ii dam in…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, aflat la Constanța in control, a declarat, duminica dupa-amiaza, ca va merge in toate zonele in care exista peste 100 de cazuri de infecții cu COVID-19 pentru a se asigura ca nu se ajunge in situația de la Suceava, unde situația este scapata de sub control. Dupa controlul…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a recunoscut in premiera la RomaniaTV ca la Brașov și Constanța sunt focare de coronavirus in care personalul medical este intens infectat. Nelu Tataru a precizat ca de saptamana viitoare se va ocupa personal de cele doua situații. „Era un moment in care trebuia sa limitam…

- Primarul din Constanța a anunțat ca vor fi transportați pacienți cu COVID-19 in Germania. Ministrul Sanatații a comentat vineri, intr-o conferința de presa, acest subiect, spunand „Daca ne uitam in Europa, vedem ce se intampla. Exista regula ca pacientul bolnav sa ramana in acea țara”.Intrebat…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat ce inseamna activarea scenariului 4 in cazul epidemiei de coronavirus, intr-un interviu la Pro TV. Oficialul MS a spus ca este posibila activarea personalului medical pensionar sau a studenților la medicina in ani terminali, care pot sustine activitatea medicala…

- Coronavirus Romania - S-a intrat in scenariul 4 - Oficial, Raed Arafat a anuntat ca existau luni seara 2.109 cazuri dar si 65 de morti. Dintre cei 65, 13 au murit in Spitalul de la Suceava in ultima saptamana, insa autoritatile nu au raportat opiniei publice decat acum cifrele.Coronavirus Romania. Pe…

- Daca Romania va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, cazurile usoare vor fi tratate acasa, a declarat, astazi, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, despre ”scenariul 4”, cel in care Romania va trece de 2.000…