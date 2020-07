Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca medicii de familie care monitorizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu vor fi cooptați și in anchetele epidemiologice care vor fi desfașurate. „S-a discutat acest lucru. Medicii de familie pot fi implicati, in acest moment, pentru cei care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, luni, ca va trimite la Spitalul Judetean Galati Corpul de Control, dar si Inspectia Sanitara de Stat, existand suspiciuni ca anchetele desfasurate de singurul medic epidemiolog din judet nu s-au desfasurat corect, anunța news.ro.”Au fost anchete…

- Nelu Tataru a explicat care este procedura pentru ca romanii depistați pozitiv cu Covid-19 și internați sa poata parasi spitalul, la cerere. Prima condiție este sa nu aiba simptome, spune ministrul Sanatații care atrage atenție ca la orice abatere vor raspunde penal.

- Autoritatile iau in calcul restrictionarea circulatiei in anumite localitati, daca apar focare de coronavirus, a anuntat Nelu Tataru, ministrul Sanatatii. El a precizat ca se analizeaza situatia de pe Valea Prahovei si litoral, pentru ca „acolo se respecta cel mai putin regulile", dar ca nu este cazul…

- "Ei ar putea fi mai multi in conditiile in care am avut un context in care sa solicitm o necropsie la cel decedat, avand contextul epidemiologic. Neavand contextul epidemiologic, avand comorbiditati, de alta natura, atunci nu s-a solicitat", spune Nelu Tataru. "Cifra pe care o vedem reprezinta…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, marți, in cadrul dezbaterii "Resetarea sistemului de sanatate: de la experiența din criza Covid, la reforma și modernizare", organizata de Curs de guvernare, despre concluziile la capatul a 3 luni de epidemie de coronavirus in Romania, "un complex de imprejurari…

- Stare de alerta. "Dupa cum vedeți, in acest moment a fost o mare serie de relaxari, chiar și cele pe care le preconizam pentru 15 iunie, cum sunt deschiderea plajelor, se intampla tot pe 1 iunie. Deci ce au mai ramas ca masuri, gandiți-va ca de pe 15 iunie, inca fiind inchise, sunt mall-urile, salile…

- "Am adoptat astazi in sedinta de guvern o ordonanta de urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica, autoritatilor locale, necesarul de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale. In…