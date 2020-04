Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a atras atentia, joi, ca „urmeaza un week-end de foc”, in contextul minivacantei de 1 Mai, aratand ca tot ceea ce se va intampla in aceasta perioada „poate da peste cap sau nu orice focar care este in desfasurare in acest moment”, informeaza Agerpres.

- Nelu Tataru anunta ca, cel mai probabil, școlile nu vor mai fi deschise in Romania.Vezi ce se intampla cu anul școlar Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, susține ca este foarte probabil ca școlile sa nu mai fie redeschise in Romania. „Nu ne grabim”, susține Tataru, care da exemplul Franței. Autoritațile…

- Infecția cu coronavirus va afecta populația Romaniei și in urmatorii doi ani. Dupa pandemie, vor urma epidemii sezoniere, dar care nu vor avea aceeași amploare ca acum, a spus Nelu Tataru la Antena...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca, in contextul in care in aceasta perioada curba privind numarul de imbolnaviri din cauza SARS-Cov-2 este inca in crestere, autoritatile mentin masurile de prevenire a raspandirii virusului.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit ieri, la Digi24, despre criteriile în funcție de care va începe ridicarea restricțiilor de circulație. Ministrul Sanatații spune ca restricțiile vor începe sa fie ridicate treptat în România, în funcție de mai multe…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, astazi, ca romanii vor avea o serie de obligații, dupa ce autoritațile vor suspenda masurile de siguranța. Romanii vor fi obligați sa poarte maști și manuși, potrivit spuselor acestuia. „Ramanem la recomandarile OMS privind testele PCR. Sunt teste de supraveghere,…

- Romania are suficiente teste, spitalele nu sunt blocate, iar numarul infectarilor cu Covid-19 se afla intr-o creștere ușoara, progresiva. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, da asigurari ca țara noastra ține sub control pandemia de coronvirus, prin masurile de prevenție impuse de autoritați, dar și prin…

- Romania a trecut de 1.000 de cazuri de infectare cu coronavirus, iar numarul mortilor este in prezent la 24. Tara este in stare de urgenta, decretata de presedintele Klaus Iohannis in data de 16 martie, iar masurile de raspandire includ carantina totala si limitarea libertatii de circulatie…