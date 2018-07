Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, face apel catre populatie sa doneze sange, aratand ca in lunile de vara sunt cu 20-25% mai putini donatori fata de media obisnuita si exista o cerere mai mare din cauza numeroaselor accidente rutiere sau a operatiilor planificate. Ea spune ca cererea zilnica a spitalelor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atentia ca problema mitei din spitale persista, mentionand ca exista unitati medicale in care pacientii inca mai dau medicilor bani in plic, fiind vorba despre un fenoment „intrat in sange”.Palestina și-a rechemat ambasadorul din Romania - Prima…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atentia, miercuri, ca problema mitei din spitale persista, mentionand ca exista unitati medicale in care pacientii inca mai dau medicilor bani in plic, fiind vorba despre un fenoment "intrat in sange".

- Persoanele care vor si pot sa doneze sange in beneficiul pacientilor din spitale o pot face in perioada 11-13 mai, la Sun Plaza, Espalanda Sud, in cadrul unei campanii desfasurate de Asociatia React, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti si Reteaua Privata de Sanatate Regina…