- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența care permite ca pregatirea in rezidențiat sa fie desfașurata in toate spitale de stat, in cele private sau chiar in cabinetele medicilor de familie. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a subliniat ca acest cadru legal ofera șansa formarii unui numar mai mare…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca taxa clawback a fost aplicata ”fara discernamant” si ca, in conditiile in care este „imposibil” sa se interzica exportul paralel de medicamente, trebuie relaxata politica de taxare a acestor produse, astfel incat pacientii romani sa nu sufere din cauza…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca nu este de acord cu introducerea vaccinarii obligatorii, ci mai degraba in campanii ample de constientizare. Costache a precizat ca aproape un milion de persoane au fost vaccinate cu vaccinul antigripal achizitionat de Ministerul Sanatatii, dar a afirmat…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca in Romania nu pot fi aduse medicamente din tot felul de zone ale globului, iar pacientii din tara noastra trebuie sa aiba posibilitatea de a beneficia de tratamente dupa standardele europene, anunța AGERPRES.Citește și: ministru-din-cabinetul-orban-ce-avere-are-monica-anisie/"…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, miercuri, lansarea mai multor programe de screening privind cancerul si hepatita, din bani europeni, in valoare de 103 milioane de euro. „Astazi, este o zi in care 103 milioane de euro, bani din fonduri europene, sunt lansati pentru a fi folositi intr-un program…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi, referindu-se la raportul Comisiei UE privind starea de sanatate in Uniunea Europeana, ca "nu a fost o surpriza" sa afle ca Romania se afla la coada clasamentului si a spus ca are deja un plan pe termen scurt si mediu cu masuri concrete, care vor…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a declarat la Ministerul Sanatații ca formula de calcul pentru medicamente va fi discutata in viitorul apropiat. Orban a atras atenția ca in momentul de fața nu este stimulata competiția pe piața medicamentelor.Citește și: Ministrul Sanatații ii cere bani…

- BOMBA pentru pensionari! Metoda de calcul a pensiilor, SCHIMBATA! Cati BANI vor lua de acum inainte Noua Lege a Pensiilor a fost promulgata de președintele țarii Klaus Iohannis in 8 iulie 2019 și aduce numeroase modificari.