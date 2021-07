Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila a anunțat, joi, ca restricțiile care vor fi reintroduse in țara noastra ii va viza pe cei care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Ministrul Sanatații a precizat ca hotararea CNSU in acest sens este inca in lucru. ”In acest moment este in lucru in noua hotarare CNSU si veti vedea…

- ”Restrictiile se vor referi strict la persoanele nevaccinate. In rest, atata vreme cat cifrele de incidenta sunt optimiste si arata ca inca ne mentinem la numere reduse, masurile de relaxare pentru persoanele vaccinate pot sa continue, dar, daca se impun restrictii, vor fi impuse doar pentru persoanele…

- Ministrul Sanatatii vorbeste despre restrictiile care ar putea fi impuse in urmatoarea perioada in Romania, in conditiile cresterii numarului de infectari cu COVID-19. Ioana Mihaila da asigurari ca noile masuri care se vor impune, nu ii vor afecta si pe cei care sunt deja vaccinati cu ambele doze. Potrivit…

- Valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților, spune ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ea a explicat ca persoanele vaccinate au un risc mai scazut sa dezvolte forme grave, chiar daca se infecteaza cu COVID-19. Ministrul spune ca in acest moment nu se discuta despre restricții, deoarece incidența cazurilor…

- Ioana Mihaila a vorbit la Realitatea PLUS despre felul in care campania de vaccinare decurge in acest moment dar și cum este Romania pregatita pentru valul 4."Ne concentram pe vaccinarea la medicii de familie, cam o treime din dozele noi e realizata in cabinetele medicilor. Ne gandim sa introducem vaccinarea…

- Ioana Mihaila a vorbit la Realitatea PLUS despre felul in care campania de vaccinare decurge in acest moment dar și cum este Romania pregatita pentru valul 4."Ne concentram pe vaccinarea la medicii de familie, cam o treime din dozele noi e realizata in cabinetele medicilor. Ne gandim sa introducem vaccinarea…

- "Cred ca e important sa vaccinam copiii, pentru ca asa le putem permite acestora sa intre in contact mai usor cu persoanele adulte care sunt nevaccinate sau care nu se pot vaccina si le reducem acestora riscul de a contracta boala. Vaccinarea copiilor este importanta pentru sanatatea publica si este…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca revenirea la normalitate se va face treptat, iar restrictiile vor fi ridicate pe masura ce evolutia pandemiei si rata de vaccinare vor permite acest lucru. "Tot timpul trebuie sa vedem lucrurile asa cum sunt. Aceasta…