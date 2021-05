Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a vorbit luni, intr-o conferința de presa, despre planul de siguranța pentru spitalele din Romania. Mihaila a promis ca va avea un proiect in privința imbunatațirii condițiilor din unitațile medicale, in domeniul riscului seismic și in privința rezistenței la incendiu.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca purtarea maștii nu va mai fi obligatorie dupa ce va fi atinsa ținta de 10 milioane de persoane vaccinate. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca”, a raspuns premierul, intrebat cand nu va mai fi obligatorie purtarea maștii in…

- Vlad Voiculescu poate reveni in ministerul din care a fost dat afara de premierul Florin Cițu. El ar putea fi numit consilier onorific al noului ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. Mihaila a declarat la scurt timp dupa depunerea juramantului de la Cotroceni ca echipa nu o face ea, ci partidul. ”Echipa…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca nimeni nu este mai presus de lege, de aceea inclusiv miniștrii Vlad Voiculescu și Raluca Turcan pot fi sancționați pentru nepurtarea maștii in spațiile publice. “Am spus de fiecare data și o repet ca nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii.…

- Regulile nu sunt pentru toți! Chiar a doua zi dupa decizia Guvernului de a impune noi restricții, pe fondul creșterii numarului de infectari, Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost surprinsa fara masca de protecție. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean…

- China va relua procesarea de vize pentru straini din zeci de tari, dar numai daca acestia au fost vaccinati impotriva Covid-19 cu un vaccin fabricat in China, potrivit publicatiei The Guardian. China are acum cinci vaccinuri aprobate pentru uz general sau de urgenta, inclusiv trei care sunt distribuite…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, este cel care a sesizat premierul cu privire la publicarea datelor tuturor centrelor de vaccinare de catre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Florin Cițu a trimis Corpul de Control al Guvernului peste ministrul Sanatații, fapt care…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat ca posibila o crestere a numarului de cazuri in perioada urmatoare. Cel mai sumbru scenariu ar fi acela in care numarul de infectari ar crește cu 4% pe zi, ajungandu-se la 8.900 de imbolnaviri zilnic pana la finele lunii martie. Intrebat de jurnaliști…