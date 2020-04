Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca in Romania s-au infectat pana acum 1.033 de cadre medicale, iar sase au murit. Tataru afirma ca starea de spirit in spitale este buna, intrucat acum exista materiale sanitare si de protectie, dar le cere in continuare celor care lucreaza in sistem sa fie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a admis, vineri, ca ia in calcul desemnarea unor medici militari la conducerile tuturor spitalelor din Romania atunci cand “managementul civil nu merge”, transmite AGERPRES . El a declarat, la finalul unei vizite la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat la Cluj ca vor fi numite conduceri militare la spitalele unde managementul civil nu face fața.Intrebat la Cluj unde ar putea fi numite conduceri militare la spitale, Tataru a raspuns: „Acolo unde nu face fata un management civil, cum a fost si la…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat marți, aflat intr-o vizita de lucru la Brașov, ca nu se gandește momentan la ajutor militar pentru Spitalul Universitar din București, dar ca o asemenea soluție, aplicata la Suceava, ar putea fi introdusa și la Deva.„Acum nu trebuie peste tot ajutor…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Guvern, ca in sistemul medical „sunt oameni putini care lucraza 24/24 ore” și din acest motiv „vom angaja inca 1.000 de oameni, o suplimentare cu 25%” și ca vor fi trimise ajutoare noi și pentru ambulanțe pentru ca…

- Au fost inregistrate 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana vineri, ora 13.00, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru. 281 de persoane au fost declarate vindecate. Potrivit sursei citate, sunt trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. Vezi LIVE: Ministrul Sanatații,…

- „Vorbim de un corp medical decimat, azi managerul interimar nu mai putea face fata , am schimbat cu medici militari, care trebuie sapuna in ordine repectarea regulilor.A fost un cumul de nereglui, din partea pacientilor, nereguli, neresepectarea principiilor de preventie, examene clinice, si asa un…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, Nelu Tataru, ministrul Sanatații și noul secretar de stat, Ionel Oprea, se vor deplasa in aceasta dimineața la Suceava. Nelu Tataru, ministrul Sanatații și noul secretar de stat, Ionel Oprea se vor deplasa la Suceava.„In aceasta dimineața, Nelu Tataru,…