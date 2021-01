Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca e nevoie ca in spitale „sa fie cald, sa nu fie rece”, dupa intrebarile jurnaliștilor privind temperatura scazuta din saloanele spitalelor. „E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece, pentru ca altfel e greu de suportat așa…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca intarzierea contactarii rudelor pacientilor de la Matei Bals a fost cauzata de faptul ca datele de contact se gaseau doar pe hartie, blocate intr-o cladire sigilata de politisti, informeaza Agerpres. In urma incendiului de la Matei Bals , autoritatile…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a anunțat vineri seara, dupa tragedia de la Institutul Matei Balș in care și-au piredut viața 5 persoane, ca Guvernul Cițu va inființa „un fond important pentru investiții in spitale și o echipa direct responsabila ca aceste spitale sa devina realitate”.

- Ana Catauța, deputat PSD Bacau, cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. In opinia parlamentarului bacauan, o cauza a problemelor din sanatate este faptul ca ultimii trei miniștri ai Sanatații nu au fost specialiști in politici de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Spitalul modular Pipera a fost inchis in urma deciziei conducerii Spitalului Victor Babeș și nu sunt probleme in privința locurilor pentru pacienții COVID in Capitala, a spus Vlad Voiculescu. Despre caldura din spitale, spune ca a discutat cu Nicușor Dan, dar nu poate rezolva „totul prin magie”.…

- Incendiu puternic la Institutul Matei Balș. A ars un pavilion, iar cei de la ISU au declanșat Planul Roșu. La fata locului e o mare desfasurare de forte iar raniții sunt preluați de salvari și dusi la alte spitale: "Din informatiile de la fata locului, pacientii au fost evacuati, nimeni nu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, dupa ședința de Guvern, ca deschiderea școlilor la inceputul semestrului II va avea loc daca nu cresc infectarile. De asemenea ministrul a anunța masuri de precauție, precum și masuri dure dupa inceperea scolii. Ministrul spune ca regulile vor…