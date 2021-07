Ministrul Sănătății anunță în ce condiții se va reveni la purtarea măștii pe stradă Noul val de imbolnaviri, preconizat a avea loc din cauza tulpinii delta, mult mai contagioasa decat cele de pana acum, ar putea reintroduce anumite restricții ridicate in prezent, cum ar fi portul maștii in aer liber. Principalele categorii ce ar putea fi vizate de noile restricții ar putea fi persoanele nevaccinate. „Nu cred ca masca in aer liber, cel puțin pentru persoanele vaccinate, va fi necesara. Spațiile care au un risc mare de transmitere sunt spațiile inchise sau zonele foarte aglomerate in aer liber. Acum, pe cifrele acestea ale pandemiei, nu intra in discuție restricții”, a anunțat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

