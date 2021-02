Stiri pe aceeasi tema

- Demiterea managerului interimar al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Univ. Dr Matei Bals" din Bucuresti.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis astazi demiterea managerului interimar al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Univ. Dr Matei Bals" din Bucuresti. Atributiile…

- Managerul interimar al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Univ. Dr Matei Balș” din București a fost demis, luni, de ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Atribuțiile de manager interimar vor fi preluate de directorul medical, dr. Catalin Apostolescu. Decizia demiterii managerului interimar…

- Managerul interimar al Institutului ”Matei Balș”, Maria Nițescu, a fost demisa din funcție, de catre ministrul Sanatații. Atribuțiile sunt preluate de directorul medical Catalin Apostolescu. ”Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a decis astazi demiterea managerului interimar al Institutului Național…

- Managerul interimar al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Univ. Dr Matei Balș” din București a fost demis, luni, de ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Atribuțiile de manager interimar vor fi preluate de directorul medical, dr. Catalin Apostolescu.

- Ministerul Sanatații a comunicat al 16-lea deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie. Este vorba despre un barbat in varsta de 81 de ani, transferat dupa incendiu in Spitalul…

- Un alt pacient care fusese internat la Institutul “Matei Bals” in pavilionul afectat de incendiu a murit, anunta, joi, Ministerul Sanatatii. Pacientul fusese transferat, dupa incendiu, la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucuresti. “Ministerul Sanatatii a fost informat despre un deces…

- Joi a fost confirmat inca un deces in randul pacienților care au fost transferați de la Institutul „Matei Balș” din București, acolo unde in urma cu o saptamana a avut loc un incendiu. Bilanțul victimelor ajunge astfel la 12. „Ministerul Sanatații a fost informat despre un deces in randul pacienților…

- Ministerul Sanatații a fost informat despre un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021. Este vorba despre un pacient in varsta de 89 ani, transferat dupa incendiu la…