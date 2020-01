Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistii echipei Tsmoki Minsk au fost blocati, marti, timp de aproximativ trei ore in avionul cu care au sosit de la Varsovia la Cluj-Napoca, dupa ce o persoana aflata in aceeasi cursa a anuntat ca este posibil sa fi venit in contact cu o persoana cu suspiciune de infectie cu coronavirus,…

- O pasagera care a aterizat marți pe Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, venind de la Varșovia, care este suspecta ca ar fi contaminata cu coronavirus, a fost preluata și atransportata la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca. Totuși, surse medicale au declarat pentru Agerpres…

- Tanarul din Bacau adus luni la Institutul ”Matei Bals” din Capitala cu suspiciune de coronavirus, dupa ce in urma cu cateva zile revenise din China, nu este infectat. El are gripa, iar marti va fi externat, urmand sa se trateze in ambulatoriu.

