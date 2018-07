Stiri pe aceeasi tema

- "Pe transparenta decizionala, la Ministerul Sanatatii exista un act normativ pe care il vom promova probabil peste doua saptamani, un comitet interministerial pentru combaterea infectiilor asociate actului medical, pentru ca este o problema foarte grava, o problema de care suntem cu totii responsabili.…

- Fumatul este o adictie si tutunul ucide, de aceea trebuie sa fim atenti la publicitatea pe care o facem acestor produse, indiferent daca vorbim de țigari clasice sau electronice. Trebuie sa minimizam efectele consumului de tutun, susține ministrul Sanatații, Sorina Pintea. ” Avem seringi pe care le…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunta, luni, ca exista un comitet de criza la nivelul ministerului, care gestioneaza problemele de sanatate aparute in urma inundatiilor din ultima perioada, adaugand ca va merge in zonele afectate pentru a verifica daca au fost luate toate masurile de preventie,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va solicita suplimentarea cu peste 25 milioane de lei a Fondului Național Unic de Asigurari de Sanatate (FNUASS) pentru asigurarea finanțarii necesare continuarii activitații și decontarii asistenței medicale primare prin centrele de permanența. “Vom face o evaluare…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Targu Mures ca vineri au ajuns 225.000 de doze de vaccin hexavalent, care lipseste de circa doua luni si ca de luni va fi distribuit. "Astazi au intrat 225.000 de doze si de luni va fi distribuit. Noi avem un acord-cadru cu reluarea competitiei anuale.…

- "Astazi au intrat 225.000 de doze si de luni va fi distribuit. Noi avem un acord-cadru cu reluarea competitiei anuale. Reluarea competitiei a fost contestata de foarte multe ori, modificandu-se procedurile Legii achizitiilor; cred ca lucrul acesta se va rezolva, dar in acest moment, a fost ultimul…

- „S-au discutat mai multe teme de interes pentru medicina de familie, inclusiv despre modificarea protocoalelor de prescriere a anumitor medicamente in vederea asigurarii tratamentului pentru pacientii cronici, dar si masuri de debirocratizare a activitatii in cabinetul medicului de familie", a anuntat…

- "Dupa cum stiti, am avut intalniri cu managerii de spitale, am format un grup de lucru in care am avut manageri de la spitale din subordinea Ministerului Sanatatii, din subordinea consiliilor judetene si consiliilor locale, dar si reprezentanti ai spitalelor monospecialitate. In urma intalnirii pe…