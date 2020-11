Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca in prezent la terapie intensiva sunt 1.400 de paturi pentru cazurile COVID-19, alte 280 urmand sa fie disponibile in urmatoarele doua saptamani. Citește și: Olanda se opune ca Romania…

- Circa 200 de paturi de terapie intensiva suplimentare vor fi operationalizate in aceasta saptamana, potrivit precizarilor facute luni de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit AGERPRES. "Inca 200 de paturi operationalizam in aceasta saptamana in terapie intensiva, atat la nivel de teritoriu,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi ca in prezent se reevalueaza capacitatea de la terapie intensiva atat la nivel local, cat si regional."In acest moment reevaluam ceea ce inseamna capacitatea de terapie intensiva si ce inseamna evolutie pe plan local si arealul…

- "Evolutia pe care o vedem de la inceputul lunii septembrie este o evolutie in crestere. Acea evolutie este data si de o transmitere in comunitate. Orice activitate economica, orice activitate sociala, de transport in comun, orice alt eveniment a insemnat cresterea transmiterii. Limitarea acestor…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a efectuat astazi, 4 noiembrie 2020, o vizita inopinata in județul Alba. Acesta a avut o intrevedere cu prefectul Nicolae Albu și cu directorul DSP Alba, Alexandru Sinea. „In acest moment sunt 270 de pacienți internați, 16 in terapie intensiva, 8 intubați, 8 extubați.…

- Nelu Tataru spune despre paturile din terapie intensiva ca a fost un an de „modernizare forțata” in spitale și de „organizare impusa de situație”: „Daca va spun ca noi am plecat cu 740 de paturi suport Covid complet dotate. Suntem la 1.250 in acest moment”. Nelu Tataru a declarat, duminica, la Iași,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat la Timisoara ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2.