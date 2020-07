Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca nu este niciun motiv pentru a nu se putea organiza alegerile locale din 27 septembrie. Este luata in calcul varianta organizarii acestora in doua zile. „In acest moment nu avem niciun motiv sa nu putem organiza alegerile. Avem scenarii și pentru accelerarea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Targu-Jiu, ca Guvernul pregatește noi masuri de relaxare pentru 1 iulie și ca, daca vor fi restricții, acestea vor fi strict punctuale și...

- Nelu Tataru: Nu putem da un asimptomatic acasa in prima zi Sursa articolului: Ministrul Sanatații anunța ca va da marți ordin pentru ca pacienții asimptomatici sa poata fi externați in termen de 10 zile Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi ca nu mai colaboreaza cu predecesorul sau, Victor Costache, acesta plecand din minister in primele zile in care el a preluat mandatul. Astfel, intrebat la B1 TV daca mai colaboreaza cu Victor Costache, Nelu Tataru a declarat: „In acest moment, nu. Nu…

- Ministrul Sanatatii a mentionat joi ca nu va participa la alegerile locale. "Nu voi participa la alegerile locale. Am o treaba de terminat, aici. Intentionez sa fac reforma in Ministerul Sanatatii, DSP-uri si spitale. Ca o voi face eu sau altul, trebuie facuta", a declarat Nelu Tataru la postul…

