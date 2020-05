Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca dupa 15 mai se va putea iesi din localitate daca exista motive bine intemeiate, mentionand ca va fi o declaratie verbala insotita de documente, de exemplu un act de proprietate."Dupa 15 mai se poate iesi din localitate doar din motive…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca dupa 1 iunie va avea loc o testare nationala pentru Covid-19. Obiectivul acesteia va fi verificarea imunizarii populatiei si a modului in care evolueaza...

- In urma cu puțin timp, Ministrul Sanatații a facut un anunț important! Nelu Tataru susține ca vom trai cu noul coronavirus și in urmatorii doi ani. Ce alte declarații a mai facut ministrul?