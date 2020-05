Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca se dorește ca, de la 1 iunie, sa inceapa o testare in masa a populației din Romania. Astfel, ar urma sa se afle nivelul de imunizare al oamenilor, dar și felul in care a evoluat epidemia la noi in țara.

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.078 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 104 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in prezent, in Romania, se efectueaza zilnic 4.500 – 4.700 de testari pentru COVID-19, capacitatea totala fiind de 6.000 de teste/zi in 57 de puncte de testare. ‘In acest moment, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, se testeaza cu tehnica moleculara…

- Ziarul Unirea HARTA pe județe a cazurilor de imbolnaviri cu COVID-19, la nivel național: Care sunt cele mai afectate zone Numarul de pacienti infectati cu noul coronavirus, in Romania, a ajuns la 3.864 de cazuri, cu 251 de noi cazuri in plus fata de ultima informare a autoritatilor, cand erau 3.613,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca Romania nu duce lipsa de teste care sa depisteze coronavirus. Acesta a anunțat ca unii pacienți au insa prioritate la testare.Citește și: Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis și Orban: STOPAȚI abuzurile și anchetele la adresa medicilor…

- (UPDATE) Ministrul Sanatații: Au inceput internarile și in Spitalul Republican din Balți. A fost activat spitalul din Caușeni. Astazi va fi activat și spitalul Clinic Municipal Sfantul Arhanghel Mihail.

- Epidemia de coronavirus provoaca panica la nivel mondial, iar resursele medicale sunt din ce in ce mai greu de gasit. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a explicat ca Romania mai are teste pentru coronavirus pentru o saptamana.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in spatele…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca autoritatile romane vor primi, cel tarziu pe 12 martie, noi stocuri de dezinfectanti si materiale sanitare necesare gestionarii cazurilor de coronavirus. Ministrul Sanatatii anunta ca pana pe 12 martie vom avea pe teritoriul Romaniei 25 tone dezinfectati,…