Stiri pe aceeasi tema

- Un jucator de la CSM Știința Baia Mare, repatriat marți din Africa de Sud, a fost confirmat cu noul coronavirus. O proba va fi trimisa pentru secvențiere la Institutul Cantacuzino. Alexandru Rafila a spus ca sportivul este asimptomatic și a explicat de ce este atat de periculoasa tulpina Omicron.…

- Primul SUSPECT de Covid-19 cu varianta Omicron din Romania: Un jucator de rugby proaspat venit din Africa de Sud Primul SUSPECT de Covid-19 cu varianta Omicron din Romania: Un jucator de rugby proaspat venit din Africa de Sud Un jucator de la CSM Știința Baia Mare, repatriat marți din Africa de Sud,…

- Știința Baia Mare a reușit sa ajunga ieri in Romania, insa are parte de noi probleme. Un jucator revenit din Africa de Sud a fost testat pozitiv la COVID pe aeroportul din Maramureș. CONTEXT: Zborurile din Africa de Sud catre Europa au fost anulate dupa apariția unei noi variante de coronavirus, Omicron,…

- Sportiva din Romania nu a izbutit sa cucereasca niciun titlu in anul 2021, iar retragerile, dar și abandonurile sale de-a lungul stagiunii nu au facut altceva decat o prabușeasca pe Simona in ierarhia mondiala. In ciuda faptului ca a avut șansa de a incheia acest an cu un triumf, fostul lider mondial…

- O problema reala ar putea fi data de capacitatea testelor rapide de a depista tulpina si de a indica faptul ca o persoana este pozitiva sau nu. Pana in acest moment, se stie doar ca testele PCR pot depista tulpina Omicron.In ceea ce priveste secventierile in vederea identificarii tulpinii Omicron, in…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat de urgența, duminica, o ședința de Guvern, pentru a prelungi starea de alerta in Romania, dar și pentru a discuta despre masurile care se impun dupa apariția noii tulpini de Covid-19, Omicron. Pe ordinea de zi s-a aflat un proiect de hotarare pentru modificarea și…

- Ce anunț a facut compania Moderna dupa apariția tulpinei Omicron, din Africa de Sud. Noua tulpina a coronavirusului a fost clasata ”ingrijoratoare” de catre OMS – Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta tulpina este considerata foarte contagioasa și cu mutații multiple, devenind o ingrijorare la nivel…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 avertizeaza cetațenii cu privire la un nou val al pandemiei, generat de o tulpina mai periculoasa și mai contagioasa. Medicul militar a oferit exemplul altor țari, subliniind faptul ca Romania nu se afla intr-un scenariu favorabil, astfel ca oricand…