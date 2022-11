Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a semnat, marți, contractul pentru proiectarea Spitalului Regional Craiova, care urmeaza sa fie realizat de compania turceasca NKY Architects & Engineers, pentru 25,7 milioane de lei fara TVA, in termen de un an. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a susținut…

- Au fost promise 8 spitale regionale in urma cu exact zece ani, dar la niciunul nu a inceput constructia. Mai mult, despre soarta a cinci spitale nu se mai stie aproape nimic. In 2012, Victor Ponta promitea 8 spitale regionale. In 2015, cand a demisionat din pozitia de premier, nu realizase nimic. In…

- Patriarhia Romana si Ministerul Sanatatii au semnat, marti, un protocol privind desfasurarea activitatilor de asistenta religioasa crestin-ortodoxa in unitatile sanitare subordonate Ministerului Sanatatii, cele doua institutii fiind reprezentate de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, si…

- Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de admitere in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 20 noiembrie 2022. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj- Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. "Inscrierile…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe prezent la ședința Comisiei pentru industrie si servicii. Proiectele dezbatute vor avea impact major asupra economiei și societațiii romanești! „Ieri a avut loc ședința Comisiei pentru industrie si servicii. In cadrul intalnirii, am dezbatut si aprobat mai multe proiecte…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat ca intotdeauna l-a ”laudat” pe seful DSU, Raed Arafat, dar ca,dupa parerea sa, medicina de urgenta ar trebui sa fie coordonata de Ministerul Sanatatii, informeaza News.ro. Intrebat duminica seara, la Antena 3, daca este in regula cu Raed Arafat, ministrul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a aprobat un ordin privind unele masuri ce se aplica de unitațile sanitare, in situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, potrivit caruia testele COVID pentru pacienții care se interneaza sunt gratuite, a anunțat, vineri, ministerul intr-un…