Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache a spus intr-o conferinta de presa ca vineri si sambata a vizitat cateva spitale din Iasi, iar in unele din acestea a constatat ca sunt probleme mari in privinta cazarii pacientilor. “Am fost spre surprinderea tuturor la Spitalul de Pneumoftiziologie, un spital care nu e foarte des vizitat…

- Manifestarile se deruleaza in perioada 13-15 decembrie. In aceeasi perioada, Universitatea gazduieste cea de-a patra reuniune din acest an a Consiliului National al Rectorilor, forum condus de prof. univ. dr. Mihai Sorin Cimpeanu, rectorul USAMV Bucuresti si presedinte al Agentiei Universitare a Francofonie.

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" a inaugurat astazi corpul de cladire „Nicolae Leon", turnul cu 13 etaje cumparat cu 4 milioane de euro de la statul roman, in care si-a desfasurat activitatea Universitatea „Petre Andrei" din Iasi. A fost dezvelit si bustul lui Nicolae Leon, cel…

- Aceasta este a doua cea mai inalta cladire din Iasi, avand 65 metri inaltime, dupa turnul Palas (72 m). Imobilul, achizitionat in 2014, a trecut printr-un amplu proces de renovare si de modernizare, universitatea beneficiind si de fonduri europene pentru a duce la bun sfarsit lucrarile. Este vizata…

- Dupa opt ani, dar si dupa alte 12 zile numarate de la inaugurare pana ieri, Clinica Marelui Ars de la Iasi este apta sa-si primeasca pacientii. Cel putin asa declara reprezentantii Spitalului Clinic „Sfantul Spiridon", care au dat asigurari ieri ca bolnavii care sunt diagnosticati cu arsuri si care…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, aflata la Iasi pentru inaugurarea Centrului „Marele Ars", a precizat ca raportul corpului de control cu privire la neregulile de la Socola a fost finalizat si ceea ce au descoperit a fost predat integral catre DNA, care a demarat un dosar oficial de cercetare penala,…

- Ultima oprire a ministrului Sanatații, Sorina Pintea, in vizita sa la Timișoara a fost la Institutul de Boli Cardiovasculare. Aici, managerul Constantin Luca a declarat ca, la inceput de 2020, cel mai probabil, se vor relua operațiile pe inima la copii. The post Se reiau operațiile pe inima la copii,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca o echipa de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara se specializeaza la Targu Mures in chirurgia cardiovasculara pediatrica, pentru ca la Timisoara sa poata fi reluate operatiile pe cord la copii, potrivit news.ro.Ministrul…