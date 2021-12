Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si-a exprimat speranta ca proiectul privind certificatul digital COVID sa fie aprobat in luna decembrie, mentionand ca va fi transmis peste cateva zile Parlamentului. ‘In scurt timp va fi gata, in cateva zile va fi inaintat Parlamentului. Deja avem un draft la…

- Test PCR la intrarea in țara – iata cea mai controversata propunere din ultima vreme a autoritaților și care a incins spiritele in ședința de Guvern de vineri. Toate persoanele care intra in Romania, obligate sa dețina un test PCR negativ! Este o propunere a Institutului Național de Sanatate Publica…

- Solutia legislativa privind obligativitatea certificatului COVID la locul de munca ar trebui adoptata pana la finele acestui an, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.El a precizat ca in cadrul intalnirii pe care a avut o sambata, 27 noiembrie, cu premierul Nicolae Ciuca discutia s a concentrat…

- Ministrul Sanatații a reamintit ca proiectul prevede instituirea obligativitatii certificatului verde digital pentru personalul medical, atestand fie vaccinarea, fie trecerea prin boala, fie rezultatul negativ al testarii pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2.„Acest proiect legislativ a fost pus in…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, anunța ca va exista o dezbatere publica pe marginea proiectului privind obligația personalului din spitale de a prezenta un certificat digital UE privind COVID-19.