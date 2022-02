Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o saptamana inregistram un numar de cazuri care inseamna 1% din numarul de elevi, a explicat marți seara, la Tema Zilei, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, referindu-se la faptul ca nu se inchid școlile.

- Intrebat daca statul poate susține concediile medicale acordate in aceasta perioada pentu cazurile de infectare COVID-19, ministrul Sanatatii, prof.univ.dr. Alexandru Rafila, a anunțat ca in acest moment este o problema legata de concediile medicale, dar poate fi rezolvata, fiind una temporara.Ministrul…

- „Sunt un susținator al menținerii școlilor deschise. Sunt țari care in momentul de fața au o incidența inalta a acestei infecții și mențin școlile deschise.Trebuie sa pui in balanța impactul asupra sanatații publice, al deschiderii școlilor, dar și impactul asupra transmisibilitații copiilor.Sa nu uitam…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, se declara un susținator al menținerii școlilor deschise, dar spune ca urmeaza discuții pentru „decizii echilibrate”. Intrebat, joi, despre eventuala amanare a deschiderii școlilor, Rafila a raspuns: „sunt un susținator al menținerii școlilor deschise,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, referitor la valul cinci al pandemiei, ca el este adeptul mentinerii scolilor deschise. Medicul a mai precizat ca vor fi discuții cu colegii din zona de sanatate si cei din educatie, astfel incat sa se poata lua ”decizii echilibrate” in privinta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, 19 decembrie, la Digi24, ca trebuie sa inceteze presiunea foarte mare la care sunt supusi angajatii DSP din punctele de trecere a frontierei, mentionand ca aceștia isi fac doar datoria. Alexandru Rafila a spus ca sambata si duminica au fost…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca din numarul total al persoanelor care au intrat in Romania sambata și duminica, aproximativ 16.000 intra in carantina deoarece nu sunt vaccinate. Zeci de mii de romani care vor sa fie acasa de sarbatori au ajuns in ultimele zile la punctele de trecere…

- Ministrul Sanatatii, Alexadru Rafila, isi doreste o reimpartire a atributiilor intre Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) si Ministerul Sanatatii (MS). "(...) lucrul asta trebuie foarte clar stabilit in viitor si sunt convins ca o sa ajungem destul de rapid la o solutie", considera Alexandru…