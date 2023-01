Stiri pe aceeasi tema

Echipa Genoa, cu Radu Dragusin si George Puscas titulari, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Venezia, in etapa a XX-a a ligii secunde din Italia.

- Incepand cu 2023, persoanele care vor sa admire capodoperele artei italiene, de la Botticelli la Caravaggio, vor fi nevoite sa cheltuiasca ceva mai mult. De la 1 martie, cei care doresc sa viziteze Galeriile Uffizi din Florența vor plati un bilet de 25 de euro, in loc de 20 in prezent. O creștere…

- Autoritatile de sanatate publica din judetul Buzau sunt in alerta dupa ce in ultima saptamana, la nivelul judetului, s-au inregistrat aproape 200 de cazuri de gripa, peste 1000 de viroze respiratorii si peste 100 de pneumonii. Cel mai mic pacient diagnosticat cu gripa este un bebelus de 3 luni, potrivit…

- Așteptarea inversarii sensului acelor ceasornicului alianței care ne bantuie de o vreme, intr‐un fel ne aduce aminte de o rocada de acum trei decenii in urma, cand Moș Gerila a fost schimbat in ultima saptamana a lui `89 in Moș Craciun. Doar ca astazi, asistam la incordari de mușchi și palme discrete…

- Unul dintre cei mai mari investitori privați in domeniul energetic din Romania, Enel, a confirmat ca va ieși de pe piața din țara. Renunțarea la operațiunile din Romania este programata pentru anul viitor. Enel confirma ca pleaca din Romania. Compania si-a planificat pentru anul viitor ieșirea din țara,…

Italia a interzis luni utilizarea recunoasterii faciale si a ochelarilor inteligenti de catre institutii, cu exceptia combaterii criminalitatii, iar Agentia sa pentru protectia datelor a emis o mustrare pentru doua municipalitati care experimenteaza tehnologiile, transmite Reuters.

- "O noua poveste cu motociclete de epoca de la RAR Bacau. Cu final fericit… Cel care a venit cu aceasta motocicleta la RAR ne-a povestit ca a incercat sa gaseasca un atas in stare buna pentru un MZ fabricat in 1962, dar in cautarile sale a descoperit aceasta IJ Jupiter 5 si nu a rezistat tentatiei de…

- Italia pune capat interdicției impuse angajaților din sanatate nevaccinați impotriva Covid. Masura este motivata de deficitul ingrijorator de personal medical, alaturi de scaderea numarului de cazuri de coronavirus. Angajații din sanatate - medici și asistente - suspendați pentru ca nu sunt vaccinați…