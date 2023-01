Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a anunțat, joi, 5 ianuarie, ca nu va declara epidemie de gripa in Romania, pentru ca asta ar insemna impunerea unor restricții. In schimb, va emite o instrucțiune privind „starea de alerta epidemica”. „Pot sa adopt o instrucțiune in care exista o stare de alerta…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, și ministrul Educației, Ligia Deca, au susținut, joi, o conferința de presa pe tema situației epidemiologice din țara. Se recomanda evitarea aglomerației, purtarea maștii de protecție in spațiile inchise aglomerate, inclusiv in școli, aerisirea incaperilor, menținerea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat stare de alerta epidemica. Iata ce masuri vor fi luate și ce recomandari sunt facute populației in perioada epidemiei de gripa de anul acesta. ”O sa emit o instrucțiune, legea 95 imi permite acest lucru, o sa adopt o instrucțiune, tot așa conform prevederilor…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, stare de alerta epidemica. ”O sa emit o instrucțiune, legea 95 imi permite acest lucru, o sa adopt o instrucțiune, tot așa conform prevederilor legii 95 exista o stare de alerta epidemica, pentru ca declararea epidemiei pe baza unui ordin de ministru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat intr-o conferința ca nu se declara, inca, existența unei epidemii de gripa in Romania, insa, autoritațile au ”intitulat” situația din prezent drept o ”stare de alerta epidemica”. Autoritațile sanitare au pregatit un set de recomandari la nivel național…

- Alexandru Rafila a vorbit pe tema situatiei epidemiologice la nivel national și a anunțat masurile luate in urma numarului mare de cazuri de gripa.Ministrul Sanatații va emite „o instrucțiune pentru stare de alerta epidemica” care nu aduce cu sine obligativitatea unor masuri.„Nu ne dorim sa introducem…

- Romania pregatita sa declare epidemie de gripa: Ce masuri și restricții sunt luate in calcul Romania pregatita sa declare epidemie de gripa: Ce masuri și restricții sunt luate in calcul In cursul zilei de joi, 5 ianuarie, este așteptata o decizie privind declararea epidemiei de gripa in Romania. Ministrul…

- Pe fondul crescut al cazurilor de imbolnaviri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat astazi ca este foarte probabil ca aceasta saptamana sa fie a treia de crestere consecutiva a cazurilor de gripa si prin urmare sa se declare “stare de epidemie de gripa”. In fiecare joi se publica cifrele…