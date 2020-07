Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus si ca in acest moment in judetul Brasov este o transmitere comunitara. Ministrul a precizat ca in Romania este o transmitere comunitara joasa, comparativ cu alte state ale Europei."Sunt…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a facut o declarație, dupa ce, de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 238 noi cazuri de coronavirus, in Romania.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avertizat ca sfarșitul acestei saptamani, adica perioada 1-3 mai, s-ar putea dovedi momentul care sa dea peste cap o evoluție incurajatoare - pana acum - a epidemiei de coronavirus in Romania, ceea ce ar intarzia mult așteptatele masuri de relaxare incepand de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca Romania inca merge spre varful pandemiei de coronavirus si se asteapta ca in urmatoarele doua saptamani sa scada numarului cazurilor noi "de la o zi la alta". "Ne asteptam la sfarsitul lunii aprilie, dupa sarbatorilor pascale, la un varf, varful…

- Ministrul Sanatații a venit cu un anunț care da frisoane multor oameni din Romania. Aceștia ar putea sta in izolare toata vara, intrucat, pentru aceștia, se ia in calcul prelungirea perioadei de izolare cu inca 14 saptamani. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca se ia in calcul prelungirea…

- Persoanele in varsta ar putea sta in izolare la domiciliu cel puțin 10-14 saptamani, in functie de evolutia pandemiei COVID-19 in Romania, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Realitatea TV. „Luam in calcul și aceasta masura, sa izolam aceste persoane 10-14 saptamani. Ne adaptam la evoluția…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca se ia in calcul prelungirea masurilor de izolare a persoanelor in varsta, cel putin pentru 10-14 saptamani, in functie de evolutia pandemiei COVID-19 in Romania. "Da, luam in calcul si aceasta masura la nivelul Comitetului stiintific, Institutului National…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Piatra Neamț, ca specialiștii ministerului estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus va fi atins in Romania intre 20 și 25 aprilie. De...