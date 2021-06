Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat luni ordinul privind activitatea de testare in farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, farmaciile pot opta pentru desfasurarea activitatii de testare antigenica…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca, pentru a accelera procesul de identificare a noilor cazuri de coronavirus in randul populatiei, se vor putea face teste de COVID si in unele farmacii, insa numai in cele care vor putea asigura spatii corespunzatoare, relateaza…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, miercuri, ca testarea cu testele rapide antigen clasice, prin exudatul naso-faringian, ramane o optiune pentru copiii care merg la scoala si prezinta simptome, mentionand ca urmeaza sa decida, impreuna cu Ministerul Educatiei, oportunitatea testarii din…