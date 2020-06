Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, șeful Societații Romane de Microbiologie, a comentat la Digi24 cazurile de reinfectare cu COVID-19 a celor trei sibieni declarați vindecați, si considera ca reimbolnavirea este posibila din cauza ca aproximativ 20% dintre pacienti nu dezvolta suficienti anticorpi."Eu nu cred ca aveau…

- 3 sibieni au fost rediagnosticați cu COVID-19, deși au fost declarați vindecați la prima internare in Secția Clinica de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean Sibiu. Medicul șef al secției spune ca ar fi vorba despre o alta tulpina a virusului, noteaza turnulsfatului.ro. Doi dintre pacienți,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, la inceputul sedintei Executivului, ca Romania va acorda sprijin umanitar Ucrainei pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19, o hotarare de guvern in acest sens fiind inclusa pe ordinea de zi. Seful Guvernului a subliniat ca…

- Șefa DSP Suceva, Manuela Trifan, admite ca e posibil ca numarul de cazuri pozitive de coronavirus din primele saptamani sa fi fost incurcat cu numarul testelor. Pana joi, pe teritoriul județului Suceva, cel mai afectat din Romania, fusesera raportate 3.370 de cazuri de COVID-19. Conform DSP, 566 de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru al epidemiei de coronavirus este prevazut ca cei infectați, care au rude in varsta de pets 65 de ani, sa ramana in carantina, nu in izolare acasa, scrie Agerpres.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru afirma ca aproximativ 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala. Tataru estimeaza ca la Suceava, care este zona cea mai afectata din Romania, pot exista pana la 1000 de bolnavi asimptomatici…