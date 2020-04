Stiri pe aceeasi tema

- Min. sanatatii, vizita la spitalul suport COVID-19 de la Roșiorii de Vede Arhiv[ Foto: Sorin Cealera. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a ajuns miercuri în județul Teleorman, la Roșiorii de Vede, la spitalul destinat tratarii bolnavilor de COVID-19, unde mai multe cadre medicale sunt infectate…

- Ministrul Sanatații vine in Teleorman in Eveniment / on 21/04/2020 at 15:36 / Ministrul Sanatații, Nelu Tataru iși continua deplasarile in teritoriu, iar miercuri dupa-amiaza acesta va face o vizita de lucru in Teleorman. Potrivit unor surse, oficialul va merge la Spitalul Caritas din Roșiorii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat duminica, la Constanta, ca reprezentantii ministerului analizeaza varianta ca in situatia in care spitalele de suport pentru pacienti cu noul coronavirus vor fi ocupate la jumatate din capacitate, bolnavii asimptomatici sau cei considerati cazuri usoare si…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa...

- Scandalul maternitaților ia amploare la Timișoara dupa vizita ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Va reamintim ca in acest moment maternitatea Odobescu este in carantina și ar urma sa fie redeschisa maine, conform anunțului Prefecturii, iar maternitatea Bega a fost desemnata unitate exclusiv pentru…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID-19 și Lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor reprezinta…

- Anunț infricoșator facut de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Acesta susține ca medicii bolnavi de COVID 1-9 ar putea fi puși sa trateze pacienți. Asta, doar daca au simptome ușoare de boala.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca a observat ca unele anchete epidemiologice realizate in…