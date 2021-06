Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 6.856 de vaccinuri: 149 Moderna, 1.238 AstraZeneca, 539 Johnson&Johnson și 4.930 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 33 de vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 799 de vaccinuri. De asemenea,…

- Un numar de 890 de persoane s-au vaccinat, duminica, in prima zi de functionare a centrului drive-through deschis in parcarea unui mall din municipiul Galati, informeaza, luni, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, din cele 890 de persoane, 880 au primit prima doza iar 10 rapelul. Centrul drive-through…

UPDATE: Prefectul Leonard Bulai a anunțat ca, pana la ora 17:00, s-au vaccinat 450 de persoane. Știrea inițiala: Un numar de 300 de persoane s-au vaccinat pana la ora 15:00, fara programare, la centrul drive-trough deschis timp de doua zile, la

Un numar de 300 de persoane s-au vaccinat pana la ora 15:00, fara programare, la centrul drive-trough deschis timp de doua zile, la Centrul de Afaceri de la ieșirea din municipiul Bacau. Conducerile Prefecturii și Consiliului Județean Bacau au

Un numar de 200 de persoane s-au vaccinat pana acum, fara programare, la centrul drive-trough deschis timp de doua zile, la Centrul de Afaceri de la ieșirea din municipiul Bacau. Conducerile Prefecturii și Consiliului Județean Bacau au participat in

- De astazi, și bihorenii se vor putea vaccina la oricare centru din județ fara a mai fi nevoie de o programare. Aflat in județ pentru a vedea cum se desfasoara și imunizarea in cabinetele medicilor de familie, ministrul sanatații a si vaccinat cateva persoane.

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a fost vaccinat, luni, cu serul de la Moderna, dupa ce in februarie a primit prima doza de la AstraZeneca, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro. In varsta de 41 de ani, Olivier Veran a primit un vaccin cu ARN messager «asa cum prevede recomandarea…

- Tanarul care a fost imunizat anti-COVID la rapel cu serul Moderna, desi fusese vaccinat la prima doza cu Pfizer spune ca in statisticile oficiale apare ca neavand ambele doze. Totodata, sustine ca gestul lui Valeriu Gheorghita de a-l suna, dupa eroarea produsa in centrul de vaccinare, a fost „o actiune…