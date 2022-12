Ministrul Sănătății a participat la inaugurarea celui de al 2-lea accelerator de particule de la Spitalul din Galați La Secția de Radioterapie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Galați „Sf. Apostol Andrei” din Galați a fost pus in funcțiune cel de al 2-lea accelerator liniar de particule, la eveniment fiind prezent ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Valoarea investiției, care include achiziționarea celui de al 2-lea accelerator și amenajarea buncarului, este de peste 2,1 milioane de dolari, finanțarea fiind asigurata de la Banca Mondiala, in cadrul unui program derulat de Ministerul Sanatații. Galațiul a devenit centru regional in diagnosticarea și tratarea cancerului Instalarea noului accelerator liniar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

