Stiri pe aceeasi tema

- Insa oficialul a incurcat sarbatoarea Paștelui cu cea a Craciunului. "Sarbatori de Paste binecuvantate. Fie ca LUMINA NASTERII DOMNULUI sa patrunda in sufletele si in casele dumneavoastra. Impreuna sa facem o Romanie care sa ofere copiilor nostri un trai bun, cu sanatate si prosperitate. Hristos a inviat!",…

- Noaptea de Inviere a Mantuitorului Iisus Hristos este cea mai importanta sarbatoare a creștinilor, pentru ca amintește de miracolele care s-au intamplat. In aceasta noapte se ia lumina sfanta, insa puțini credincioși știu ce se intampla daca dau lumina de la lumanarea lor altcuiva. Mulți creștini ortodocși…

- Romanii sunt in marea majoritate ortodocși, iar Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori ale anului. Din acest motiv, exista o multitudine de tradiții interesante in jurul acestei perioade. Este o adevarata calatorie care merge in adancul modului in care oamenii au descoperit aceasta sarbatoare,…

- Sa fii timp de 23 de ani, continuu, plasa de siguranța pentru zeci, sute sau chiar mii de persoane, fara ca tu sa ai la dispoziție vreo plasa de siguranța, bazandu-te doar pe propria responsabilitate, pe munca silnica, pe intuiție educata și pe un dram de noroc. Sa fii ca acel boxer care e pus la podea,…

- Curentul electric pentru consumatori urmeaza sa se ieftineasca. Directorul ANRE, Eugen Carpov, a declarat ca o decizie va fi luata in doua saptamani. „Așteptam calculele de la companiile de distribuție, in condițiile in care aceasta nu cumpara energia de la Cuciurgan, ci de la compania de stat Energocom.…

- Luna aprilie este cea de a doua luna a primaverii și a patra luna din an, in care ziua va avea 13 ore, noaptea 11 ore și are un numar de 30 de zile. Majoritatea zilelor sunt marcate cu cruce neagra, dar exista și sarbatori cu cruce roșie in aceasta luna, precum Paștele, Floriile și […] The post Calendar…

- Deși nu prea mai vrem sa ne aducem aminte de acei ani, pe vremea comunismului Paștele era una din acele sarbatori neagreate de fostul dictator Nicolae Ceaușescu și a lui consoarta, Elena. Cu toate astea, culmea este ca cei doi sarabtoreau in familie, atat sarbatoarea pascala, cat și Craciunul, iar de…

- La un an de razboi, șeful diplomației de la Chișinau publica o imagine in care iși imbrațișeaza omologul ucrainean. Oficialul a transmis un mesaj prin care trece in revista evenimentele care s-au produs de la inceputul invaziei Rusiei in țara vecina, scrie Realitatea.md. De asemenea, Popescu vorbește…