Ministrul Sanatatii: A fost convenit un prim draft de modificare a ordinului de ministru, in vederea cresterii numarului de paturi pentru pacientii non-COVID

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat sambata, ca va fi modificat un ordin de ministru referitor la spitalele COVID si non-COVID si vor fi stabilite criterii clare prin care poate fi redus numarul paturilor pentru pacientii COVID si crescut numarul celor pentru pacientii non-COVID.

- Ioana Mihaila a vorbit in cursul zilei de miercuri despre situația sistemului sanitar actual, dupa scaderea semnificativa a cazurilor de Covid-19. Potrivit ministrului Sanatații, medicii resimt in mod pozitiv aceasta panta descendenta pe care ne aflam, perioada in care presiunea din spitale scade, iar…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, susține ca numarul de decese Covid-19 se va schimba dupa actualizarea certificatelor de deces. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni: Președintele, serviciul secret, Justiția, Academia, partidele politice sau ministerele „Exista posibilitatea…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, la Timisoara, ca revenirea la normalitate se va face treptat, iar restrictiile vor fi ridicate pe masura ce evolutia pandemiei si rata de vaccinare vor permite acest lucru, potrivit Agerpres. „Tot timpul trebuie sa vedem lucrurile asa cum sunt. Aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca revenirea la normalitate se va face treptat, iar restrictiile vor fi ridicate pe masura ce evolutia pandemiei si rata de vaccinare vor permite acest lucru.”Tot timpul trebuie sa vedem lucrurile asa cum sunt. Aceasta revenire la…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, miercuri, operationalizarea unei aplicatii prin care apartinatorii pacientilor diagnosticati cu COVID 19 si internati la ATI pot afla informatii despre starea acestora, scrie stiripesurse. In acest moment se finalizeaza practic partea operationala a acestei…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, miercuri, ca forma finala a ordinului privind testarea pentru COVID-19 in farmacii va fi publicata cat de curand. ‘Avem planuri pentru cresterea capacitatii de testare. Astazi am avut o intalnire cu directorii din Ministerul Sanatatii care sunt implicati…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat anunta ca doua unitati de terapie intensiva mobila vor fi amplasate pe langa doua spitale din Capitala, respectiv la Spitalul Sfantu Ioan si, cel mai probabil, la spitalul Victor Babes, cele doua adaugandu-se TIR-ului ATI cate functioneaza la Institutul Marius Nasta.