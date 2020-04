Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in cursul acestei saptamani se va rezolva problema lipsei din farmacii a medicamentului Euthyrox, scrie Agerpres.Nelu Tataru a spus ca farmaciile cu circuit deschis isi au aprovizionare proprie, nu tin de Ministerul Sanatatii, ci de producatorii si distribuitorii…

- Ziua Mondiala a Sanatatii este marcata astazi, 7 aprilie. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca "este cel mai dificil 7 aprilie din ultima perioada", dar si-a exprimat optimismul: "Am convingerea ca impreuna vom trece si peste aceasta provocare.Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, ministrul…

- Județul Constanța este un potențial focar de infecție, daca nu se iau masurile necesare, a declarat, duminica, Nelu Tataru. Ministrul Sanatații a vizitat doua spitale din Constanța, dar și un centru de...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca se vor face angajari masive in sistemul medical in perioada urmatoare, dar si ca va incepe testarea personalului medical. „DSP a facut o munca importanta si are de facut in continuare. Am gasit personal insuficient care nu a putut face fata anchetelor…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Palatul Victoria, ca in Romania sunt confirmate 3.183 de cazuri de coronavirus, dintre 281 de pacienți s-au vindecat.Varsta medie a infectaților este de 66 de ani. 45,7% din cazuri, infecțiile au fost prin contact direct cu o persoana…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa aproximativ doua saptamani, pe finalul lunii mai, ar putea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, merge astazi la Suceava, unde noua conducere a spitalului județean a demisionat. Ionel Oprea, noul secretar de stat din minister, va ramane acolo sa gestioneze situația.

- Victor Costache va demisiona in plina criza, cel mai probabil simțindu-se depașit de situație, dupa ce mai mulți medici au fost infectați. Orban vrea sa-l inlocuiasca cu Nelu Tataru. Nelu Tataru a fost numit din decembrie, anul trecut, secretar de stat la Ministerul Sanatații. In 2017 a fost ales președinte…