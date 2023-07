Ministrul Sanatații a cerut demisia managerului Spitalului Municipal din Urziceni, care se afla in subordinea Primariei orașului, dupa ce o femeie a fost lasata sa nasca pe asfalt. ”Este inacceptabil ca la Spitalul Municipal din Urziceni, aflat in subordinea Primariei din oraș, s-a intamplat un eveniment de o gravitate deosebita, deoarece o femeie gravida nu a fost asistata și supravegheata de personalul spitalului și a nascut in spațiul exterior Compartimentului de Primiri Urgențe”, a transmis Ministerul Sanatații, printr-un comunicat de presa. Ministrul Rafila a declarat ca in 1985 a vazut…