Angajatii serviciilor de Ambulanta au ieșit in strada susținand ca stimulentul de 2.500 lei care le-a fost promis celor care lupta cu noul coronavirus in prima linie este, in cazul lor, o gluma. Putini sunt pe lista norocosilor, insa nici acestia n-au vazut banii. Nemulțumirile ambulanțierilor au ajuns și la urechile Ministrului Sanatații. Nelu Tataru a […]