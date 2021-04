Ministrul Sănătății a anunțat suplimentarea numărului de paturi pentru bolnavii de COVID-19 în București Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a anunțat suplimentarea numarului de paturi pentru pacienții COVID-19 in spitalele din București, dupa ce duminica s-au inregistrat doua recorduri la nivel național: cel mai mare numar de infectați și internați cu boala COVID-19, plus cei mai mulți pacienți la ATI. „Am mers catre spitale la care ne-ar fi placut sa nu trebuiasca sa apelam, am mers pentru suplimentarea paturilor, am mers catre spitale cu tradiție in tratarea bolilor cronice, am mers catre Institutul Fundeni – și avem acolo un numar de 70 de paturi cu oxigen și un numar de 14 paturi de Terapie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am mers catre spitale la care ne-ar fi placut sa nu trebuiasca sa apelam, pentru suplimentarea paturilor, spitale cu tradiție in tratarea bolilor cronice”, a explicat Vlad Voiculescu, in conferința de duminica, soluția gasita de Ministerul Sanatații pentru suplimentarea paturilor de ATI destinate bolnavilor…

- Este clar: in țarile unde autoritațile au impus un ritm alert de vaccinare și s-a urmarit atent respectarea masurilor de prevenire, numarul de cazuri scade și ieșirea din pandemie este mult mai aproape. Nu exista alte variante și cine nu ințelege asta risca sa prelungeasca aceasta criza. …

- Medicul Virgil Musta, de la Timisoara, a afirmat ca batalia nu se castiga in spital, ci in colectivitate, unde trebuie respectate regulile sanitare in continuare. "Spitalele nu vor face fata daca numarul de cazuri este foarte mare", afirma Virgil Musta.Seful Sectiei de boli infectioase de la Spitalul…

- Numarul cazurilor de COVID-19 depistate in Romania in ultimele 7 zile arata o creștere cu 54%, adica peste 9.000 de infectari in plus, fața de inceputul lunii februarie, ajungandu-se de la o medie zilnica de 2.425 la 3.738. Totodata, numarul pacienților cu forme severe de boala s-a inmulțit, astfel…

- Autoritațile au confirmat joi 5.236 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 38.255 de teste. Au murit 96 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 1.171 pacienți, cifra in creștere fața de ieri, cand la terapie intensiva erau internate 1.140 de persoane. Cum au evoluat…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca daca ar fi fost o crestere a numarului de cazuri de Covid-19 acest lucru s-ar fi vazut fie la numarul de internari, fie la numarul celor de la Terapie Intensiva, iar acest lucru nu se intampla. Florin Citu a fost intrebat, miercuri, la finalul…

- In timp ce numarul imbolnavirilor de Covid-19 pare in scadere in Romania, raman foarte mulți pacienți internați la Terapie Intensiva. Duminica au fost raportați 1.020, din nou in creștere dupa ce vineri numarul celor cu forme grave scazuse sub o mie. Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului "Victor…