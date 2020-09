Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca ordinele comune de ministri privind redeschiderea scolilor, teatrelor, cinematografelor si a restaurantelor vor fi publicate marti in Monitorul Oficial. „Astazi vor aparea in Monitorul Oficial si ordinele comune, cu ministrul Educatiei, care a…

