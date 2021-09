Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca Romania se va confrunta cu varful valului 4 al pandemiei la mijlocul lunii octombrie, estimarile fiind și pentru zile cu cate 20.000 de noi infectari cu Sars-CoV-2 pe zi in perioada 15-20 octombrie.

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a anunțat marți ca doua spitale din București, Malaxa și Sf. Ioan, vor deveni in aceasta saptamana spitale exclusiv pentru pacienți COVID. La alte unitați sanitare din Capitala va fi marit numarul de paturi pentru pacienții COVID, inclusiv prin montarea…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca sistemul de sanatate va face fata valului 4 al pandemiei, mentionand ca autoritatile au un plan pentru a transforma mai multe spitale, in special in Bucuresti, in spitale 100 Covid.

- Numarul de teste efectuate in județ ramane constant, puțin peste 2.000 zilnic, insa numarul de cazuri noi raportate crește de la o zi la alta. Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 146 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19,…

- Israelul doreste sa isi vaccineze elevii impotriva noului coronavirus in timpul orelor de curs odata cu inceperea noului an scolar, preconizata pentru 1 septembrie. Vaccinarea se va face cu acordul parintilor, au anuntat luni autoritatile guvernamentale. Israelul a vaccinat copii cu varste de peste…

- Medicul Valeriu Gheoghița spune ca varful valului 4 al pandemiei va fi atins la jumatatea lunii septembrie, cand sunt așteptate peste 1.500-1.600 de cazuri de COVID-19 pe zi. El spune ca cel mai bun moment pentru vaccinare, in cazul celor care nu au facut deja acest lucru, este „acum”, pentru a dobandi…