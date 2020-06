Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea renunța la obligativitatea purtarii maștilor in spații inchise in momentul in care in țara noastra nu vor mai exista cazuri noi de imbolnavire și focare de coronavirus, a anunțat joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In ceea ce privește obligativitatea purtarii maștilor la examene,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Suceava, ca nu se poate vorbi de relaxare decat in momentul in care aceasta se poate realiza, iar in acest moment tara noastra nu este in situatia sa se poata relaxa. El a spus ca data de 15 mai, avansata pentru inceperea masurilor de relaxare,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține o conferința de presa despre epidemia de coronavirus. Ministrul a anunțat ca in total sunt 3.183 de cazuri confirmate in Romania și ca sunt trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva, scrie G4Media . Principalele declarații: Fiecare viața pierdut este o…

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…