- Ministerul Sanatatii a atribuit marți un contract pentru furnizarea de maști persoanelor defavorizate, deși președintele Klaus Iohannis afirma, in urma cu o saptamana, ca produsele au fost distribuite deja in mare masura. Ministrul Nelu Tataru sustinea, marți, ca la prima licitatie nu a iesit niciun…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca a finalizat miercuri achizitia mastilor de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate. Potrivit unui comunicat al MS transmis Agerpres, conform ordonantei de urgenta aprobate de Guvern, achizitia mastilor de protectie a fost realizata prin procedura de negociere…

- Deși președintele Klaus Iohannis susține ca distribuirea maștilor pentru persoanele defavorizate a inceput deja, Nelu Tataru susține cu totul altceva. Ministrul Sanatatii a anunțat ca a fost reluata licitatia pentru achizitionarea a 115 milioane de masti pentru persoanele defavorizate, in prezent fiind…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca a fost reluata licitatia pentru achizitionarea a 115 milioane de masti pentru persoanele defavorizate, iar de maine ar putea incepe furnizarea acestor masti, informeaza Agerpres."Licitatia s-a reluat. La prima licitatie nu a iesit niciun castigator. Licitatia…

- Anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor.S-au inregistrat 224 de voturi "pentru", 64 "impotriva" si trei abtineri, potrivit Agerpres. Citește și: Zi decisiva…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat joi seara ca in ședința de guvern a fost adoptata o OUG privind acordarea gratuita de maști de protecție catre 2,3 milioane de persoane din categorii defavorizate. Se vor acorda 50 de maști de persoana, pentru o perioada de doua luni, potrivit Agerpres. Tot…

- Masti de protectie pentru persoanele din categorii defavorizate in Social / on 22/05/2020 at 09:51 / Ministerul Sanatații va distribui, prin direcțiile de sanatate publica, maști de protecție familiilor și persoanelor defavorizate de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale, prevede o ordonanța…

- "In urma modificarii in Parlament a hotararii de guvern privind starea de alerta, am adoptat astazi in sedinta de guvern o Ordonanta de Urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica, catre autoritatile locale necesarul de masti de protectie pentru familiile…