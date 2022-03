Ministrul Sănătății: 75 de ucraineni internați în spitale din România Ministrul Sanatații a anunțat, marți, ca 75 de persoane din Ucraina sunt internate in unitați medicale din țara noastra, iar legat de pericolul de poliomielita și difterie, direcțiile de sanatate publica de la frontiera au fost pregatite pentru identificarea unor eventuale cazuri. Este o situație din ultima saptamana, in intervalul 9 -15 martie.Numarul persoanelor internate nu depașește 100. Deci 75 de persoane sunt internate in spital astazi. In ceea ce priveșe solicitarile de asistența medicala catre sațiile județene de ambulanța și ele sunt in aceeași limita, in jur de 100 de solicitari inregistrate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a pus la punct un sistem de identificare si de alocare a unui cod unic pentru refugiatii din Ucraina care solicita asistenta medicala in Romania, astfel incat acestia sa beneficieze de intreaga gama de servicii, inclusiv la accesul in programele de sanatate ca…

- Un numar de 75 de persoane din Ucraina sunt internate in unitatile medicale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Este o situatie din ultima saptamana, in intervalul 9 – 15 martie. Numarul de persoane internate in spital nu depaseste 100. Deci 75 de persoane sunt…

- Un numar de 75 de persoane din Ucraina sunt internate in unitatile medicale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. "Este o situatie din ultima saptamana, in intervalul 9 - 15 martie. Numarul de persoane internate in spital nu depaseste 100. Deci 75 de persoane sunt internate…

- Instituția transmite ca aceștia vor beneficia de aceleași servicii de sanatate ca și asigurații din Romania, care le vor fi asigurate in baza documentului de trecere a frontierei acceptat de statul roman. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) transmite ca „cetațenii straini și apatrizii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, efectueaza joi si vineri o vizita in Italia, la Roma, unde are programate intalniri la Institutul Superior de Sanatate si Ministerul Sanatatii.In cursul zilei de vineri, Alexandru Rafila si omologul sau, Roberto Speranza, vor semna un memorandum de intelegere care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a indemnat luni medicii de familie sa participe la testarea COVID și astfel la efortul pe care personalul din sistemul sanitar il face in contextul pandemiei, potrivit Agerpres . ”Este vorba despre o responsabilitate profesionala si de un parteneriat in folosul…

- Un numar de 3.831 de medici de familie vor realiza testari rapide pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 pacientilor care prezinta simptome specifice acestei boli, conform listei publicate duminica de Ministerul Sanatatii. In Bucuresti, sunt peste 200 de medici de familie care au incheiat…

- Social CAS va deconta serviciile medicale acordate in centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu SARS-CoV-2 ianuarie 13, 2022 14:08 Astazi, 13 ianuarie 2022, Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate au stabilit modul de contractare și decontare a serviciilor…